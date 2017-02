Blog Na Vitrine

Você já percebeu que, depois de olhar um produto em uma loja virtual, o mesmo item (ou similares) começa a pipocar em uma publicidade no Facebook ou em um banner aqui no UOL? Hoje em dia é complicado ficar imune ao rastreamento de comércio eletrônico. Nem o blog escapa…

Desde que o Na Vitrine entrou no ar, vasculhamos a internet atrás de tênis, chuteiras, camisas… Com tantos cliques ligando esporte e produtos, acabamos na mira de um fenômeno: o atacante Allejo.

Nunca ouviu falar? Bom, a introdução rápida é que Allejo é personagem de um jogo de futebol dos anos 90, o International Superstar Soccer (hoje a franquia PES). Na época, a Konami não tinha direito de usar o nome real dos jogadores. O aleatório Allejo era o camisa 7 da seleção brasileira.

Craque e artilheiro, virou ídolo cult. E, atualmente, muita gente usa esse status para tentar tirar uma casquinha. Allejo virou fenômeno no mercado de camisetas cool esportivas – do mesmo ramo daquelas com frases irônicas, estampas nerds ou sacadinhas pop…

O blog, em particular, foi atingido pela oferta da Printerama, uma empresa de Fortaleza que faz camiseta em tiragem limitadas. Era verde, com o nome atrás e o número pixelado… Mas não era só ela. Uma pesquisa rápida de “camiseta Allejo” mostrou uma gama enorme de ofertas de produtos.

O Shopping UOL, por exemplo, tem canecas do craque. A Dead Pixel tem uma versão amarela. A Ídolos do Esporte aposta em um escudo lembrando de 1995 – ano do lançamento do game. A Nerd Fashion tem uma com o número pixelado. Quem quiser outras opções, é só ir ao Google e pesquisar.

E, se você quer saber mais sobre o mito Allejo, saiba que ele tem o seu próprio documentário (que você pode ver aqui embaixo), lançado em 2013, e até uma página no Terceiro Tempo, o portal de memória do esporte de Milton Neves.