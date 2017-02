Dez tênis à venda hoje que são mais caros que um carro

Você pagaria mais de R$ 30 mil em um par de tênis que pode nem mesmo ser do seu tamanho? Tem gente que sim. Está vendo o Nike Air Mag aí em cima? Ele está à venda em um leilão por quase R$ 300 mil…

Hoje, o mercado de calçados esportivos é gigante não apenas em vendas de novos modelos, mas também em itens colecionáveis. A procura por um tênis lançado nos anos 80 ou 90 que ficou esquecido em um depósito é enorme. Assim como a busca por edições limitadas ou comemorativas a que pouca gente teve acesso.

O site Men’s Journal, por exemplo, listou dez tênis que estão à venda atualmente e que são mais caros do que o carro que você deve estar dirigindo aqui no Brasil. O tênis que Marty McFly usou em De Volta para o Futuro (o da foto que abre esse post), por exemplo, custa quase R$ 300 mil…

A linha de Michael Jordan, por exemplo, tem seis dos dez itens listados. Os outros dois (eliminados o tênis do filme e os Air Jordans) são versões ligadas ao rap ou hip-hop. A revista eletrônica Vice explicou o conceito: “Não é só a raridade que faz um tênis custar caro ou ser desejado. É também o seu crédito cultural. Além, claro, da condição de nunca usado”. Como esse post, a matéria também falava do alto preço dos tênis colecionáveis: “Porque esses tênis custam mais do que carros?” (em inglês).

Confira:

O tênis de “De Volta para o Futuro” com cadarços que se amarram sozinhos foi lançado no ano passado e apenas 89 unidades foram sorteadas pela Nike. No ano passado, uma delas foi vendida por 200 mil dólares em um leilão beneficente em Nova York, para a fundação Michael J. Fox de pesquisa sobre o Mal de Parkinson. A versão sendo leilado hoje, porém, não tem, aparentemente, fins beneficentes.

Duas vezes mais caro que o terceiro colocado, o vice-campeão da lista foi feito especialmente para Kanye West e lançado em 2008. Já foi avaliado em 150 mil dólares, mas hoje está custando quase metade disso.

O Air Jordan III é original, da safra de 1988. Tanto que o vendedor avisa que o tênis tem “algumas rachaduras devido à idade e não é recomendável usá-lo”.

Versão 4 do Air Jordan liga basquete e rap. A edição de R$ 70 mil foi feita em uma parceria entre o rapper Eminem e a marca de roupas Carhart em 2015 – e muito poucas unidades foram vendidas (segundo o vendedor).

A quinta versão dos Air Jordan foi lançada em 1990 e relançada mais quarto vezes – a versão ficou famosa por ser a usada por Will Smith na série “Um Maluco no Pedaço”.

Para comemorar os 10 anos de patrocínio de LeBron James, a Nike relançou uma versão do tênis do atleta, com detalhes inspirados em diamantes. O detalhe é que a unidade que está sendo vendida não vem com a caixa original.

Antes dos Air Jordans, o primeiro tênis de basquete usado fora das quadras foi o Nike Dunk, Em 1999, a empresa mudou o foco do Nike Dunk, do basquete para o skate. A versão Wu-Tang é a mais famosa porque, segundo a lenda, apenas 36 unidades foram vendidas.

Essa versão do tênis de Michael Jordan foi inspirada em uma Ferrari M550 que o próprio jogador tinha. Além disso, esse par, de 2016, tem 14 jumpmans (o logo da marca Air Jordan), sete em cada pé.

Os Air Jordan III foram lançados em 1988, com um comercial feito por Spike Lee. Desde então, foram lançadas sete versões retrô. O par à venda é de 2014, feito especialmente para a turnê dos rappers Drake e Lil Wayne.

Reedição do Air Jordan II original, a versão lançada em 2013 está à venda por 12 mil dólares também graças ao apelido que ganhou: “Legends of the Summer”, em homenagem a uma turnê de Justin Timberlake.